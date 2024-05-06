ABD’de ölü bulunmuştu! Ünlü fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı yeniden açıldı

06 May 2024 12:26 - Güncelleme : 06 May 2024 12:26

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışma programıyla ünlenen Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana'da defnedilen Taktaş'ın ailesi kızlarının daha önce şiddet de gördüğü sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

YAĞMUR TAKTAŞ'IN MEZARI YENİDEN AÇILDI

Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine fenomenin mezarı yeniden açıldı. Taktaş’ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” dedi.