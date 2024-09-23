ABD'li oyuncu Joey King, İstanbul'da kına gecesine katıldı! Erik Dalı oynadı, Sibel Can şarkılarıyla eğlendi

23 Eylül 2024 17:30 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:30

Deli Dolu serisi, Afacan Kardeşim Ramona ve Bir Aile Meselesi gibi yapımlarda rol alan ABD'li oyuncu Joey King, kardeşinin düğünü için İstanbul'a geldi. Kardeşinin kına gecesinde Türk şarkılarıyla evlenen Joey King, Erik Dalı oynadı.

Sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna hikaye paylaşan oyuncu Joey King Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Kız kardeşi bir Türk ile evlenen Joey King, kına yakıp Erik Dalı oynadı. Oyuncunun o anları yorum yağmuruna tutuldu.

JOEY KING TÜRK KINASINDA

İki yıl önce evlenen Joey King, şimdi ise kız kardeşini evlendiriyor. Türk geleneklerine göre evlenen Haley King, kına gecesi organize etti. Erik Dalı oynayan Joey King, bir ara Sibel Can​ şarkıları eşliğinde göbek attı.

Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan oyuncu Joey King, kına gecesinde dans ederek eğlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Joey King, o anları, "Türkiye'yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.