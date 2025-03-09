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 | Suat Vilgen

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! Eski Galatasaraylı futbolcu başrolde

Türrk siyasi tarihine geçen ‘Susurluk Kazası’nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın biyografi ilmi çekiliyor. Filmin başrolünde ise Çatlı'ya benzerliğiyle dikkat çeken eski Galatasaraylı futbolcu var.

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Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! Eski Galatasaraylı futbolcu başrolde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 09:24

Filmi, Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan çekecek. Filmin senaryo ekibinde Tan’ın yanı sıra Meral Çatlı ve Babam Çatlı kitabının yazarı Çatlı’nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ile öğretim görevlisi Selcen Çatlı da yer alacak.

VEDAT İNCEEFE CANLANDIRACAK

‘Çatlı’ adıyla gösterime girecek olan filmde Abdullah Çatlı’yı uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra 2005 yılında Manisaspor formasıyla emekliye ayrılan eski milli futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak. Şu anda 50 yaşında olan İnceefe Çatlı'ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İLGİNÇ TESADÜF

Ayrıca İnceefe'nin filmde oynaması ilginç bir de tesadüfe işaret ediyor.

Nitekim İnceefe, Susurluk kazasının yaşandığı yıl olan 1996 yılında, uzun yılar forma giyeceği Galatasaray’a transfer olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

ABDULLAH ÇATLI KİMDİR?
Abdullah Çatlı, 1 Haziran 1956'da Nevşehir'de doğdu. Uyuşturucu kaçakçılığı, derin devlet bağlantıları ve kontrgerilla faaliyetleriyle anılan Çatlı, aynı zamanda Ülkücü hareket içinde etkin bir isimdi. 1974 yılında Meral Aydoğan ile evlendi ve bu evlilikten Gökçen ile Selcen adında iki kızı oldu. 1977'de Ülkücü Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı, 1978'de ise Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bu süreçte siyasi cinayetler, bombalama eylemleri ve adam kaçırma gibi birçok olaya karıştığı iddia edildi. 1978'de Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 23 Ağustos 1978'de Sakarya'da tutuklandı. Ancak suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Yurt Dışına Kaçışı ve MİT Bağlantıları 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nin ardından yurtdışına kaçan Çatlı, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde yaşadı. 22 Ekim 1983'te Paris’te Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile temas kurduğu, yıllar sonra ortaya çıkan MİT belgeleriyle anlaşıldı. 22 Ekim 1984'te Fransa'da yakalanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 21 Mart 1990'da İsviçre’deki Bostadel Cezaevi’nden firar etti ve izini kaybettirdi. 1993 yılında sahte pasaportla Türkiye’ye döndü, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Susurluk Kazası ve Ölümü Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996'da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili suikast iddiaları gündeme geldi. Kazada kullanılan aracın fren sisteminin arızalı olduğu ve Çatlı’nın boynunun kırık halde bulunması, bu şüpheleri güçlendirdi. Cenazesi Nejdet Ersan Mezarlığı’na defnedildi.
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#Spor
#Kültür - Sanat
#galatasaray
#susurluk
#Susurluk kazası
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