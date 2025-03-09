Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! Eski Galatasaraylı futbolcu başrolde

ABDULLAH ÇATLI KİMDİR?

Abdullah Çatlı, 1 Haziran 1956'da Nevşehir'de doğdu. Uyuşturucu kaçakçılığı, derin devlet bağlantıları ve kontrgerilla faaliyetleriyle anılan Çatlı, aynı zamanda Ülkücü hareket içinde etkin bir isimdi. 1974 yılında Meral Aydoğan ile evlendi ve bu evlilikten Gökçen ile Selcen adında iki kızı oldu. 1977'de Ülkücü Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı, 1978'de ise Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bu süreçte siyasi cinayetler, bombalama eylemleri ve adam kaçırma gibi birçok olaya karıştığı iddia edildi. 1978'de Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 23 Ağustos 1978'de Sakarya'da tutuklandı. Ancak suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Yurt Dışına Kaçışı ve MİT Bağlantıları 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nin ardından yurtdışına kaçan Çatlı, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde yaşadı. 22 Ekim 1983'te Paris’te Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile temas kurduğu, yıllar sonra ortaya çıkan MİT belgeleriyle anlaşıldı. 22 Ekim 1984'te Fransa'da yakalanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 21 Mart 1990'da İsviçre’deki Bostadel Cezaevi’nden firar etti ve izini kaybettirdi. 1993 yılında sahte pasaportla Türkiye’ye döndü, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Susurluk Kazası ve Ölümü Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996'da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili suikast iddiaları gündeme geldi. Kazada kullanılan aracın fren sisteminin arızalı olduğu ve Çatlı’nın boynunun kırık halde bulunması, bu şüpheleri güçlendirdi. Cenazesi Nejdet Ersan Mezarlığı’na defnedildi.