OGM Pictures imzası taşıyan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun buluştuğu Abi dizisi, yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarının yakından takip edilen dizilerinden biri oluyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyen senaryosuyla kendisini sıkmadan izlettiren Abi dizisinde meydana gelen sürpriz bir gelişme dizisinin sıkı takipçileri arasında şaşkınlığa neden oldu. Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Tarık Ündüz., Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları gibi isimlerin bulunduğu Abi dizisinde 'Tahir Hancıoğlu' rolüyle ekrana gelen usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun diziye veda ettiği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Abi dizisinde şaşırtan ayrılık: Tahir Hancıoğlu'yu oynayan Tarık Papuçcuoğlu diziye veda ediyor OGM Pictures imzalı ve ATV'de yayınlanan Abi dizisinde 'Tahir Hancıoğlu' karakterini canlandıran Tarık Papuçcuoğlu'nun diziye veda ettiği öğrenildi. Tarık Papuçcuoğlu, Abi dizisinden iki bölüm sonra ayrılacak. Oyuncunun rolü, 15. bölümde sonlanacak. Abi dizisinin yeni bölümü 28 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

ABİ DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK! ABİ DİZİSİNİN TAHİR'İ TARIK PAPUÇCUOĞLU'DAN ERKEN GELEN AYRILIK...

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu ise Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı Abi dizisinin oyuncu kadrosundaki bir ismin ayrılığı izleyicileri şaşkına çevirdi.

Dizide 'Tahir Hancıoğlu' karakteriyle fenomen dizideki yerini alan ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun iki bölümden sonra artık bu projede yer almayacağı öğrenildi.

ABİ DİZİSİNDE TAHİR 15. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Bir döneme damga vuran dizilerden olan Hayat Bilgisi dizisinde 'Amil Müdür' olarak akıllara kazanan oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun ATV'nin sevilen dizisi Abi'deki rolünün 15. bölümde sonlanacağı öğrenildi.

Gelecek hafta ekranlarda oynayacak maç sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayacak Abi dizisi, yeni bölümüyle 28 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak.