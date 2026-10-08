A.B.İ’nin Altın Yenge’si Toprak Sağlam’dan ağızları açık bırakan değişim! 32 kilo verdi, bambaşka biri oldu

Başarılı oyuncu Toprak Sağlam, A.B.İ dizisinde başarılı rolü Altın Yenge ile dikkatleri üzerine çekerken kariyerinin dışında da özel hayatıyla merak konusu oldu. Özellikle de ağızları açık bırakan değişimle bambaşka biri olan Toprak Sağlam, 32 kilo vererek magazin gündemine bomba gibi düştü.

A.B.İ’NİN ALTIN YENGE’Sİ TOPRAK SAĞLAM’DAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN DEĞİŞİM!

ATV ekranlarında yayınlanan ve ekranlara adeta damga vuran A.B.İ dizisi ekranlara veda etmesiyle dikkatleri üzerine çekerken dizinin başarılı oyuncusu Toprak Sağlam, özel hayatıyla gündeme geldi. Özellikle de ağızları açık bırakan değişimle kısa süre de gündeme geldi.

Son dönemlerde büyük bir değişime uğrayan Toprak Sağlam, verdiği kiloyla en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Öyle ki birçok kişinin iğne ve ameliyatla kilo verdiği bu dönem de ünlü isim uyguladığı yöntemle de ağızları açık bıraktı.

Toprak Sağlam verdiği kiloları toplam da 2 yıl içerisinde verdiğini söyledi. Kolay yol olmadığını ancak, istikralı bir ilerleme yapılırsa zayıflanabileceğini ifade etti. Doğal yollarla başardığını anlatan Toprak Sağlam, sosyal medya da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

32 KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de son zamanlarda değişimleriyle en çok merak konusu olan kişiler arasında yerini alıyor.

Öyle ki başarılı isim tamı tamına 32 kilo verdi, bambaşka biri oldu. 2 yıl içerisinde kilo verdiğini açıklayan Toprak Sağlam, doğal yollarla zayıfladığını açıkladı. Toprak Sağlam, zayıflama sürecinde iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadığını ifade etti.

Toprak Sağlam, "Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü." Dedi.

En son A.B.İ dizisiyle ekranlara gelen Toprak Sağlam, Yalı Çapkını, İlk Göz Ağrısı gibi yapımlarda oynayarak izleyici karşısına çıkmıştır. Sadece dizilerde değil reklamlarda ya da sinemalarda yer alan ünlü isim başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.