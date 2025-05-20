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 | Dilek Ulusan

Ablası Nilay Sağın'ı kaybeden Simge Sağın'ın sahnedeki zor anları

Simge Sağın kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nilay Sağın'ı 16 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurladı. Dün ise Mersin'de sahne alan Simge Sağın zor anlar yaşadı.

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Ablası Nilay Sağın'ı kaybeden Simge Sağın'ın sahnedeki zor anları
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:25

Simge Sağın, geçtiğimiz hafta büyük bir acı yaşadı. Simge Sağın, 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın'ı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağın'ın, uykusunda hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ablasının ölümüyle zor günler geçiren Simge Sağın, dün akşam Mersin'de verdiği konserde zor anlar yaşadı.

Ablası Nilay Sağın'ı kaybeden Simge Sağın'ın sahnedeki zor anları

Yasını içinde taşıyan Simge, ablasının vefatından sadece birkaç gün sonra ilk kez sahneye çıktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mersin'de düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Simge, zaman zaman performansına ara vermek zorunda kaldı.

Ablası Nilay Sağın'ı kaybeden Simge Sağın'ın sahnedeki zor anları

Sahnedeki bu hüzünlü anlara izleyiciler duyarsız kalmadı. Simge Sağın'a alkışlarla destek veren hayranları, sanatçının yanında olduklarını hissettirdi. Simge Sağın da kendisini dinlemeye gelen konuklara sık sık teşekkür etti.

Ablası Nilay Sağın'ı kaybeden Simge Sağın'ın sahnedeki zor anları
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