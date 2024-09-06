Ablası öldürülünce tedaviyi bırakmıştı! Mutlu Kaya'dan tekrar umutlandıran haber geldi

06 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:53

Katıldığı ses yarışmasında adını duyuran Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Fizik tedavi sürecini ablasının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bırakan Mutlu Kaya’dan sevindiren haber geldi.

4 yıl önce ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Mutlu Kaya, bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi reddedip, yürüme konuşmada ilerleme kat ederken tekrara eski haline dönmüştü. Kaya, 4 yıl aradan sonra hayatı tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi almaya başladı.

MUTLU KAYA'DAN SEVENLERİNİ UMUTLANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Mutlu Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, bundan 4 yıl önce refleksoloji tedavisi gördüğünü ve kendisine bayağı iyi geldiğini ancak 2020'de ablası Dilek Kaya öldürülünce bunalıma, depresyona girdiğini bu sebeple de tedaviye ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi. Tekrar tedaviye başladığını belirten Mutlu Kaya, sevenlerini sevince boğdu.

Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş, Mutlu'nun daha önce aldığı 8 aylık bir tedavi olduğuna değinerek tedavi aldığında istenmeden bir olay yaşandı, ablasını kaybettiğini dile getirdi. Mutlu'nun ablasını kaybettikten sonra ara vermek zorunda kaldığını belirten Savaş, “Bizim daha önce verdiğimiz hem yürüme, hem konuşma hafiflemeye başladı. Şu anda tekrardan başladı. Umarım güzel şeyler yaşayacak, güzel günler görecektir. 4 yıl aradan sonra tekrar başladı. Haftada 4 gün düşünüyoruz. Bizim işlemimizde uzun süren bir tedavidir, nakış işlemek gibidir. Çünkü Refleksoloji, avuç içi ayak tabanından yapılan bir tedavi yöntemidir. Sinir sonlarını uyararak beyni ileti gösteriyorsun. Beyinde yapması gereken görevi yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Her bir seansımız normalde 20-25 dakika sürüyor. Mutlu için biraz ilerleme olsun diye 40 dakika, 1 saatte kadar çıkartıyoruz. Sonrası sürpriz olsun diye bekliyorum. Çünkü hep beraber bunu görelim istiyorum” ifadelerini kullandı.