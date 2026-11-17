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İstanbul
Bir süredir birlikte görülmeyen Acun ve 27 yaşındaki eşi Çağla Ilıcalı’nın bir süredir kamera karşısına çıkmaması sevenleri tarafından dikkat çekmişti. Son günlerde sosyal medyada yer alan iddialara göre Acun Ilıcalı, 5. kez baba olacak.
27 yaşındaki Çağla Ilıcalı'nın bebek beklediğine dair iddialar yeniden gündemde. Ilıcalı çiftinin bir süredir kamera karşısında yer almaması üzerine hamilelik iddiaları da sosyal medyanın ana gündemi oldu. Çift tarafından herhangi bir açıklama ise gelmedi.
Bir süredir magazin gündeminde yer almayan Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı'nın bebek beklediğine dair iddialar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Dolaşıma giren iddiaların doğru olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı. Çiftin son zamanlarda gözlerden uzak olmasının sebebinin bebek olduğu iddia ediliyor.
2024 yılında görkemli bir düğün ile evlenen çiftin özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Çiftin bebek beklediğine dair iddialar ise 2024 ve 2025 yılında da magazinde yer almıştı. 2026 yılında da çeşitli iddialar yeniden gündeme yerleşti. Çiftten henüz bir açıklama gelmedi.