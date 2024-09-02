Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya’nın davetiyesinde dikkat çeken not!

02 Eylül 2024 21:58 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:01

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra hemşire Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olmaya başlamıştı. Her açıklamasında Çağla ile çok mutlu olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, dördüncü kez nikah masasına oturacak. Düğün davetiyesini de yakınlarına ulaştıran çiftin davetiyeye düştüğü not sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA NOTU GÖZLERDEN KAÇMADI!

4 Eylül'de evlenecek olan çiftin davetiyesinde "Lütfen, sosyal medya olmasın" notu dikkat çekti. Sade ve siyah-beyaz renklerin ağır bastığı davetiye için 'Acun'un tarzı yansımış' yorumları yapıldı.

Esma Sultan Sarayı'nda yapılacak olan düğün saat 21.00'da gerçekleşecek.

LÜKS YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenen Çağla Altunkaya, 5 milyon TL'lik yüzüğüyle dikkat çekmişti.