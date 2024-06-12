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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 16:08 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:08
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı&#039;nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı kızları Melisa'nın mezuniyet törenine katıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, yorum yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 2018 yılında boşanmış ve  kızları için arkadaş kalmaya devam etmişti. Kızlarının mezuniyetine katılan iki isimden Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ve kızı Melisa ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI YAN YANA 

Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim biricik kızımızın 5. sınıf mezuniyeti. Hahaha, icindeki ekstra duygulardan ağlıyordum. Maşallah herkese musmutlu, huzurla yaşadığı ömürler diliyorum. Evlatlarımızın musmutlu günlerini gördüğümüz, Allah’ın bizi evlatlarımızla sınamadığı günlerimiz olsun. Herkese tebrikler" dedi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı - 1. Resim

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı - 2. Resim

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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