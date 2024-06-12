Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın duygusal anları! Yan yana kareye beğeni yağdı

12 Haziran 2024 16:08 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:08

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 2018 yılında boşanmış ve kızları için arkadaş kalmaya devam etmişti. Kızlarının mezuniyetine katılan iki isimden Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ve kızı Melisa ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI YAN YANA

Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim biricik kızımızın 5. sınıf mezuniyeti. Hahaha, icindeki ekstra duygulardan ağlıyordum. Maşallah herkese musmutlu, huzurla yaşadığı ömürler diliyorum. Evlatlarımızın musmutlu günlerini gördüğümüz, Allah’ın bizi evlatlarımızla sınamadığı günlerimiz olsun. Herkese tebrikler" dedi.