Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği Survivor 2026'da izleyiciler, bu akşam gerilimin hat safhaya ulaştığı bir bölümle karşılaştı. Geçtiğimiz akşam ekrana verilen bölümde Lina ve Seren Ay arasında sözlü olarak başlayan ancak daha sonradan fiziksel bir temasa dönüşmesi damlayı taşıran son nokta olmuştu. Yaşanan bu kaos dolu olaydan sonra sunucu Acun'un vermiş olduğu karar izleyiciler arasında büyük bir gerilime imza atarken, arama motorunda "Seren Ay Çetin elendi mi?", "Seren Ay Çetin diskalifiye mi oldu?" soruları hızla aratılmaya başlandı. İzleyicilerin gözlerini ödül oyunu kazananından ziyade acil durum konseyine çevirdiği bu bölümde; Seren Ay için açıklanan karar'ın ne olduğu izleyiciler arasında büyük bir merak konusu. Peki 26 Nisan Survivor acil durum konseyinde neler oldu? Survivor'da Seren Ay diskalifiye edildi mi?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın biletini kesti! 26 Nisan Pazar Survivor'da Seren Ay diskalifiye edildi Survivor 2026'da Seren Ay, Lina ile yaşadığı fiziksel temas içeren tartışmanın ardından Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi. Lina ile Seren Ay arasında sözlü çalma ve fiziksel temasa dönüşen bir olay yaşandı. Yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi toplandı. Konseyde üyelerinin çoğunluğu Seren Ay'ın gitmesi yönünde oy kullandı. Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın sürekli aynı şeyleri yapmaya devam ettiğini ve kendini haklı olarak kaybetmesi nedeniyle diskalifiye edildiğini açıkladı. Seren Ay, Survivor 2026'dan diskalifiye olan yarışmacı oldu.

SEREN AY VE LİNA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Her gün farklı bir kaosun yaşanmaya başladığı Survivor 2026'da yarışmanın 16. haftasına damga vuran olay, 26 Nisan Pazar günü (bugün) acil durum konseyine taşındı.

Adada tansiyonların yükselmesine neden olan olayda; Seren Ay ve Lina arasında yaşanan gerilimin akıbeti, izleyiciler arasında merakla beklenir iken gözler son olarak Acun Ilıcalı'nın Seren Ay için vereceği karara çevrilmişti.

Seren Ay'ın yeniden Survivor gündemine 'diskalifiye' olabilme iiddiaları ile taşındığı olayın perde arkasında; Lina’nın Seren Ay’ için söylediği "Dobralık ile ukalalığı karıştırıyorsun" sözleri, tansiyonları fırlatan olayda ilk fitili ateşlerken, 'İftira' ve 'yalan' iddialarının havada uçuştuğu kavgada Seren Ay, gözyaşlarına engel olamayıp konseyi terk etmek istemişti.

SEREN AY DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ? 2026 SURVİVOR'DA SEREN AY İÇİN KARAR ANI...

Seren Ay'ın bu duygu yüklü patlaması sonrasında kriz konseyde daha da büyümüş ve sunucu Ilıcalı'nın Kırmızı takım yarışmacılarına bir anda; "Seren Ay adada bir tehlike arz ediyor mu?" ile "Gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorularını sorması Seren Ay için yeniden diskalifiye olabilme ihtimalini güçlendirmişti.

Hemen hemen herkesin Seren Ay'ın gitmesi yönünde görüş bildirdiği konseyde sadece iki kişi Seren Ay'ın kalması taraftarı olmuştu. Peki Seren Ay için alınan son karar ne oldu? Seren Ay Çetin diskalifiye edildi mi?

ACUN ILICALI'DAN SEREN AY KARARI! SEREN AY SURVİVOR'A VEDA ETTİ!...

Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, verdiği kararda tartışmaları ve olaylarıyla sürekli sorunlu bir kişi haline gelen Seren Ay'ı diskalifiye ettiğini açıkladı.

Üst üste yaşanan kural ihlalleri ve uyarılmasına rağmen sürekli aynı şeyler üzerinde buna devam etmesi üzerine diskalifiye edilen Seren Ay için Acun Ilıcalı, konseyde şöyle bir açıklamada bulundu:

"Yaptığımız değerlendirmede, üzülerek seni Survivordan diskalifiye ediyoruz. Üzülerek söylüyorum kendini tutamıyorsun, aynı seylerı yapıyorsun bu yarışmada belli bir ölçüye kadar herkesi idare etmeye çalışıyoruz. Yarışmacı kaybetmek son tercihimiz. Kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Açıkçası şahsen ben seni kaybetmemek için elimden geleni yaptım. Ama sen hep kendini haklı zannettin, haklı gördün. Hep aynı şeyleri yapmaya devam ettin buda bizim ümidimizi yok etti."

SEREN AY'IN ADA KONSEYİNDE SON VEDA KONUŞMASI!

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, adaya veda etmeden önce acil durum konseyinde son kez şöyle bir konuşmada bulundu:

"Ben hala haklı olduğumu düşünüyorum. Lina, Can Berkayla olan sohbetime bile dahil olup kavga çıkarttı. O yüzden özellikle de son zamanlarda gerçekten psikolojim hiç iyi değildi. Bana çok zor gelmeye başladı Survivor.

Birleşmede sonra oldu, Survivor'u terk etmek istedim. Aslında en büyük korkum buydu ve başıma geldi. Çok üzülerek söylüyorum bunu.

Ben hiç anlaşamadığım insanlarla bir arada olmazdım. Biriyle anlaşamıyorsam oradan uzaklaşıp hemen giderdim. Öyle bir yapım var, sinirlerime aslında hakim olabilen bir kızım ama buradaki şartlar beni çok zorladı. Buradaki herkesin hatalarını yüzlerine vuruyorum, ama sorun değil bunu umursamıyorum.

Size de teşekkür ederim bu şekilde ayrılmak istemezdim. Düelloda elenmek benim için daha iyi olabilirdi. Böylesi biraz kötü oldu benim için. Ama burası bana çok şey kattı. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.

Evet ilk başlarda çok uyarı almıştım kendime hakim olamadım malesef. Bana göre ufak bir temastı. Sadece çarptım geçtim. Ama uyarı olduğu için ve uyarıyı tekrardan ihlal ettiğim için bu kararınıza saygı duyuyorum.

Keşke olmasaydı, aslında hala inanamıyorum Survivor'un bittiğine. Çokta üzgünüm ama ifade edemiyorum ne hissettiğimi bilmiyorum"