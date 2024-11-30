Acun Ilıcalı servetini saydı, Hülya Avşar ise şaştı kaldı

30 Kasım 2024 13:21 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:26

Hülya Avşar'ın sunduğu programa konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Hülya Avşar'ın, “Çok zenginsin, değil mi?” sorusuna Acun Ilıcalı, "Fena değilim. Limitim yok" diyerek cevap verdi.

Yakın arkadaşı Hülya Avşar​'ın programına konuk olan Acun Ilıcalı​, eşi Ayça Çağla Altunkaya ve Fenerbahçe ile ilgili soruların yanı sıra servetinden de bahsetti. Acun Ilıcalı servetini açıklarken, Hülya Avşar ise duydukları karşısında bir hayli şaşırdı.

ACUN ILICALI SERVETİNİ AÇIKLADI, HÜLYA AVŞAR'IN AĞZI AÇIK KALDI

Programda Hülya Avşar'ın, “Çok zenginsin, değil mi?” sorusuna Ilıcalı, "Fena değilim. Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var" dedi. Bir hayli şaşıran Hülya Avşar, "Bunun bir limiti vardır illa ki, vardır yani her ay kesin şu kadar harcıyorsundur ondan sonra nasıl idare ediyorsun?" diye yeniden sordu.

Nakit para taşımadığını belirten Ilıcalı, ''Benim şuan da ürettiğim ekonomik büyüklük benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Ama bu da şey demek değil şuursuz diyebileceğimiz harcamalarımda yok. Ama mesela tabii ki uçak masrafı diye çok ciddi bir masraf var hayatımda, tekne masrafı var, bakmakla mükellef olduğum en az bir 10 kişi var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var" dedi.

Dominik'te yaptırdığı otelin fiyatının 30 milyon dolar olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, "Ama şu dünyanın adamı değilim. Param var gideyim gömeyim, arsa alayım bir arsa daha alayım. Ben o değilim. Kullanmadığım evi, arabayı almam. Gösteriş için bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum sevdiğim için alıyorum hava atmak için almıyorum. Dominik'te bir tane otel yaptım inşa ettik, otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemek. Ama bu otel dediğin olay 30 milyon dolar. Ama bu bir yatırım işte. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum" açıklamasında bulundu.