Acun Ilıcalı Survivor'da sandalye fırlatmıştı! Nagihan Karadere olayın perde arkasını anlattı

11 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:22

Survivor yarışmasının son sezonunda yarışan Nagihan Karadere, yarışmanın en unutulmazlar anlarından biri olan Acun Ilıcalı’nın konseyde öfkeden çılgına döndüğü anlarla ilgili konuştu. Olayın perde arkasını ilk kez açıklayan Nagihan Karadere, "Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek." diyerek o anı anlattı.

Survivor​ All Star 2024 yarışmasının birincisi Ogeday Girişken​ olmuş ve yarışma unutulmaz anlara şahit olmuştu. Nagihan Karadere konuk olduğu programda Acun Ilıcalı​'nın konseyde öfkelenip sandalye fırlattığı anlarla ilgili ilk kez konuştu.

NAGİHAN KARADERE​'DEN SURVIVOR İTİRAFI GELDİ

Survivor yarışmasının son sezonunda yarışan Nagihan Karadere, yarışmanın en unutulmazlar anlarından biri olan Acun Ilıcalı’nın konseyde öfkeden çılgına döndüğü anların nedeni anlattı. “Adam herhalde kalp krizi geçirecek” diyen Nagihan Karadere, "Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur. Acun beyin orada delirmesinin sebebi Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi.

Acun Ilıcalı'nın şiddet olayı sonrası konseyde bir anda gülüşmelerin olmasından rahatsız olduğunu belirten Nagihan Karadere, "Biz kıs kıs gülmeye başladık. Acun bey de o gülüşümüzü olayın sonucu olarak değerlendirdi. Sercan'ın söylemiş olduğu şakaya güldük. Acun bey o gülüşü görünce çileden çıktı. Acun bey dedim olayın gidişatına gülmedik Sercan'a güldük. Ondan sonra yumuşadı." diyerek Survivor yarışmasına damga vuran olayı ilk kez anlattı.