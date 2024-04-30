Acun Ilıcalı yeni alacağı takımı açıkladı

30 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:59

İngiltere'de Hull City takımını satın alan Acun Ilıcalı yeni bir takım daha satın almak için harekete geçti. Yeni projelerinden bahseden Ilıcalı, detaylı araştırmalardan sonra Slovenya'yı seçtiklerini aktardı.

ACUN ILICALI ALACAĞI TAKIMI AÇIKLADI

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı duyurdu. Sportklub'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Çünkü büyük bir potansiyele sahip harika bir spor ülkesi olduğunuzu fark ettim. Burası spora karşı çok olumlu yaklaşımı olan bir ülke, birçok küresel spor dalında büyük yıldızlara sahipsiniz, spor sizin için çok önemli bir konu. Her şeyden önce futbolda bile çok fazla yeteneğiniz var. Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadyumu ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim. Biliyorsunuz bu sene Avrupa'da Maribor'un rakibi Fenerbahçe’ydi. Muhabir olduğum dönem Maribor, Beşiktaş'a karşı oynuyordu. O zaman bile Türk medyasına Maribor’la ilgili haber yapıyordum. Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.