Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

Acun Ilıcalı, Dominik’te çekimleri devam eden Survivor 2026 programında kadroya yeni isimlerin katılacağını açıkladı. Açıklama sonrası yarışmacılar arasındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Özellikle dokunulmazlık oyunları ve eleme düellolarının kritik bir noktaya geldiği yarışmada, adaya gelecek yeni yarışmacıların dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

SURVİVOR 2026 KADROSUNA KİMLER GELİYOR?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026 kadrosuna Acun Ilıcalı, yeni yarışmacıların katılacağı yönündeki açıklama yaptı. İzleyiciler, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosuna yeni yarışmacılar mı yoksa eski Survivor All Star yarışmacılar mı gelecek diye büyük merak uyandırdı. Yarışmanın ilerleyen haftalarında adaya gelecek sürpriz isimlerin, hem takımlar arasındaki rekabeti hem de eleme potasını tamamen değiştirebileceği konuşuluyor.

Magazin kulislerinde ise yarışmaya dahil olabilecek isimlerle ilgili birçok iddia dolaşıyor. Daha önce yarışmada dikkat çeken eski yarışmacıların geri dönebileceği ya da spor ve televizyon dünyasından sürpriz isimlerin kadroya katılabileceği öne sürülüyor.

“Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Yeni yarışmacıların açıklanmasıyla birlikte Survivor 2026’da rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026’YA KATILMASI BEKLENEN İSİMLER

Survivor 2026 kadrosuna katılacakları iddia edilen yarışmacılar sosyal medyada viral oldu. Kendi alanlarında başarılı olan isimler Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosuna yedeklerden girebilecek mi? Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında sosyal medyada bu isimler dolaşıyor. İşte Survivor 2026 kadrosuna gireceği tahmin edilen yarışmacı isimleri:

Avatar Atakan

Almeda Baylan

Seda Ocak

Ata Dökerel

Can Türkmen

Aleyna Geregül

Seda Cingöz

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR