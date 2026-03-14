Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

Survivor 2026’da heyecan giderek artarken yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’dan izleyicileri ve yarışmacıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Survivor 2026 kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı sinyali verildi. Sürpriz gelişme, adadaki dengelerin tamamen değişebileceği yorumlarına neden oldu. Sosyal medyada ise “Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yarışmaya katılacak yeni isimlerin performansı ve hangi takıma dahil olacakları şimdiden merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 18:51

, Survivor 2026 programında kadroya yeni isimlerin katılacağını açıkladı. Açıklama sonrası yarışmacılar arasındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Özellikle dokunulmazlık oyunları ve eleme düellolarının kritik bir noktaya geldiği yarışmada, adaya gelecek yeni yarışmacıların dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

SURVİVOR 2026 KADROSUNA KİMLER GELİYOR?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması kadrosuna Acun Ilıcalı, yeni yarışmacıların katılacağı yönündeki açıklama yaptı. İzleyiciler, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosuna yeni yarışmacılar mı yoksa eski Survivor All Star yarışmacılar mı gelecek diye büyük merak uyandırdı. Yarışmanın ilerleyen haftalarında adaya gelecek sürpriz isimlerin, hem takımlar arasındaki rekabeti hem de eleme potasını tamamen değiştirebileceği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

Magazin kulislerinde ise yarışmaya dahil olabilecek isimlerle ilgili birçok iddia dolaşıyor. Daha önce yarışmada dikkat çeken eski yarışmacıların geri dönebileceği ya da spor ve televizyon dünyasından sürpriz isimlerin kadroya katılabileceği öne sürülüyor.

Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

“Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Yeni yarışmacıların açıklanmasıyla birlikte Survivor 2026’da rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

SURVİVOR 2026’YA KATILMASI BEKLENEN İSİMLER

Survivor 2026 kadrosuna katılacakları iddia edilen yarışmacılar sosyal medyada viral oldu. Kendi alanlarında başarılı olan isimler Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosuna yedeklerden girebilecek mi? Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında sosyal medyada bu isimler dolaşıyor. İşte Survivor 2026 kadrosuna gireceği tahmin edilen yarışmacı isimleri:

  • Avatar Atakan
  • Almeda Baylan
  • Seda Ocak
  • Ata Dökerel
  • Can Türkmen
  • Aleyna Geregül
  • Seda Cingöz
Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Survivor 2026 kadrosuna kimler geliyor?

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
ETİKETLER
#yarışma
#acun ılıcalı
#dominik
#Survivor 2026
#Yeni Yarışmacılar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.