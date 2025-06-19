Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı itirafı! Keşkelerini sıraladı

''Güven Bana'' yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, Müge Anlı'ya konuk oldu. Programın başında Anlı'nın yıllardır sunduğu ''Tatlı Sert'' programına övgü yağdıran Ilıcalı, 'Ah keşke bizde olsa' sözleriyle dikkat çekti.

"Güven Bana" yarışması, bu hafta televizyon dünyasının sevilen isimleri Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı. Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda, Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı itirafı dikkatlerden kaçmadı.

ACUN ILICALI MÜGE ANLI'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Yarışma öncesi Müge Anlı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Acun Ilıcalı, yıllardır izleyiciyle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Ilıcalı, "Televizyonda imrenerek izlediğim ve 'Ah keşke bizde olsa' dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum," sözleriyle Anlı'ya olan takdirini ifade etti.

Müge Anlı ise Ilıcalı'nın sözlerine karşılık, "Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim," dedi ve Ilıcalı'nın yardımsever kişiliğine de dikkat çekerek, "Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun," ifadelerini kullandı.

Yarışan Eser Yeneler ile Acun Ilıcalı, 1 milyonluk soruya verdikleri cevap doğru çıktı ve en yüksek ödüle ulaştılar. Yarışma sonunda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, kazandıkları ödülü bir okula bağışlayacaklarını açıkladı. İkilinin bu duyarlı davranışı, izleyicilerden büyük takdir topladı.