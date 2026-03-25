Avatar
 | Funda Aydın

Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara büyük jest! Survivor 2026 ödül oyununda 45 bin TL’lik hediye çeki sürprizi

Survivor 2026’da ödül oyununda büyük sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı 45 bin TL değerindeki hediye çeki, yarışmacıları heyecanlandırdı. Zorlu ada şartlarında mücadele eden yarışmacılar için para ödülü moral kaynağı olurken, cezada bir o kadar pes dedirtti. Ödül oyunu öncesi açıklama sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki, 25 Mart 2026 Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak?

Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara büyük jest! Survivor 2026 ödül oyununda 45 bin TL'lik hediye çeki sürprizi
Survivor 2026’nın yeni bölümünde oynanacak olan ödül oyunu, açıklanan büyük ödülle dikkat çekti. Acun Ilıcalı, yarışmacılara 45 bin TL değerinde hediye çeki verileceğini duyurdu. Sürpriz açıklama, ada konseyinde ve yarışmacılar arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Zorlu parkur öncesi motivasyonu artıran ödül, yarışmacıların performansını doğrudan etkileyecek. Sosyal medyada da gündem olan ödül, izleyiciler tarafından “Acun paraya kıydı. ” olarak yorumlandı.

ACUN ILICALI’DAN SURVİVOR YARIŞMACILARINA BÜYÜK ÖDÜL

Survivor 2026’da heyecan her geçen gün artarken, 25 Mart Çarşamba akşamı oynanacak ödül oyunu öncesi açıklanan büyük ödül yarışmacıları adeta şaşkına çevirdi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bu haftaki ödülün detaylarını tek tek açıklayarak yarışmacılara unutulmaz bir deneyim yaşatacaklarını duyurdu.

Ilıcalı’nın açıklamasına göre ödül oyununu kazanan yarışmacılar, zorlu ada şartlarından uzaklaşarak lüks bir dağ evinde konaklama fırsatı yakalayacak. Bununla da sınırlı kalmayan ödülde, yarışmacılara yemek ve alışveriş imkânının yanı sıra kişi başı 1000 dolar ( 45 bin TL hediye çeki )verileceği belirtildi.

Survivor 2026 izleyicileri ise sosyal medyada ödülün detaylarını konuşmaya başladı. Dağ evi, alışveriş imkânı ve nakit ödülün bir arada sunulması, yarışmanın heyecan dozunu artırırken, gözler şimdi oynanacak ödül oyununa çevrildi. 25 Mart akşamı ekrana gelecek bölümde yaşanacak mücadele, sezonun en çekişmeli anlarından biri olmaya aday görünüyor.

25 MART 2026 SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU CEZASI

Survivor 2026’da 25 Mart Çarşamba akşamı oynanacak ödül oyunu sadece büyük ödülüyle değil, kaybeden takım için belirlenen cezasıyla da gündeme damga vurdu. Yarışmacılar lüks ödül için mücadele ederken, oyunu kaybeden ekip ise oldukça farklı ve zorlu bir deneyimle karşı karşıya kalacak.

Açıklanan kurallara göre ödül oyununu kaybeden takım, ada şartlarının dışına çıkarak köy hayatını deneyimleyecek. Yarışmacılar, çiftçilik yapacak, yuka çıkaracak ve köylülere yardım ederek gün boyu fiziksel olarak yorucu bir sürecin içine girecek.

Zorlu parkurda kazanmak için mücadele edecek olan takımlar, sadece büyük ödülü değil, aynı zamanda bu ceza görevinden kaçınmayı da hedefleyecek. Survivor izleyicileri ise sosyal medyada ceza sistemini yorumlamaya başladı. Bazı kullanıcılar uygulamayı eğlenceli ve farklı bulurken, bazıları ise yarışmacılar için oldukça zorlayıcı olacağını dile getirdi.

