Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' açıklaması!

08 Ekim 2024 17:31 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:31

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile görkemli bir törenle evlenen Ayça Çağla Altunkaya, bebek haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya hamilelik iddialarını yalanlarken, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” dedi.

Acun Ilıcalı​ ile Ayça Çağla Altunkaya​ 4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen düğünde Ayça Çağla Altunkaya makyajı ve gelinliğiyle beğeni topladı. AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'DAN 'BEBEK' AÇIKLAMASI Snob Magazin'de yer alan habere göre; Evliliğin oldukça güzel gittiğini belirten Ayça Çağla Altunkaya sürekli hakkında çıkan 'hamile' haberleri hakkında konuştu. Zamanı gelince bebek istediğini belirten Ayça Çağla Altunkaya, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.