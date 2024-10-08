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Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' açıklaması!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 17:31 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:31
Acun Ilıcalı&#039;nın eşi Ayça Çağla Altunkaya&#039;dan &#039;bebek&#039; açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile görkemli bir törenle evlenen Ayça Çağla Altunkaya, bebek haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya hamilelik iddialarını yalanlarken, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” dedi.

Acun Ilıcalı​ ile Ayça Çağla Altunkaya​ 4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen düğünde Ayça Çağla Altunkaya makyajı ve gelinliğiyle beğeni topladı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'DAN 'BEBEK' AÇIKLAMASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Evliliğin oldukça güzel gittiğini belirten Ayça Çağla Altunkaya sürekli hakkında çıkan 'hamile' haberleri hakkında konuştu. 

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' açıklaması! - 1. Resim

Zamanı gelince bebek istediğini belirten Ayça Çağla Altunkaya, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' açıklaması! - 2. Resim

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' açıklaması! - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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Sevda Gül 8 Ekim 2024 17:38

Ne mutlu ya yeni evli çiftlere her şeyin en güzel zamanında gelsin bebek haberi

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