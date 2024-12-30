Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan ilişki itirafı: Çok yıpratıldım

30 Aralık 2024 15:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:19

Memet Özer ile Mutfakta programına katılan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, "Çok yıpratıldım" diyerek itiraflarını sıraladı. Yanlış anlaşılmaktan da korkan Şeyma Subaşı, duruma hemen açıklık getirdi.

Şeyma Subaşı​ katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. İlişkilerinin kendisini çok yıprattığını belirten Şeyma Subaşı, "Eski eşim anlamında aman anlaşılmasın..." diyerek yanlış anlaşılmalarında önüne geçti.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

"Ben çok yıpratıldım" diyen Şeyma Subaşı "Ama bunu kendime yaptım her koyun kendi bacağından asılır. Allah bizi doğru insanlarla karşılaştırsın, şimdi tabii ki hayatıma bazen iyi niyetli insanlar çıkmıyor oldu. Ama bu eski ilişkilerim derken eski eşim anlamında aman anlaşılmasın! Benim en çok değer verdiğim insandır zaten Melisa'nın babası o başka bir yerde" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, "Ama hayatıma giren insanlarda çok travmatik yaşadığım ilişkiler​ oldu daha fazla Allah'a sığındım" dedi. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın evliliği 5 ay sonra bitmişti.