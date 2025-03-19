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 | Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:14

Gözaltına alınan isimler arasında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, sanatçı Ercan Saatçi de yer aldı. Evinde arama yapılan, ardından sağlık kontrolüne götürülen İmamoğlu ve sanıklar hakkında, "suç örgütü liderliği" "PKK ile ortak hareket ederek kent uzlaşısına dahil olmak" suçlamaları bulunuyor. Gözaltına alınan isimlerden biri Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Merthan Açıl olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI'NIN BACAĞI DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında boşandığı Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da vardı. Merthan Açıl'ın gözaltı sebebinin ise ihaleler olduğu iddia edildi. Eski bir futbolcu olan Merthan Açıl, Acun Ilcıalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev alıyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yanı sıra Gazeteci İsmail Saymaz ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İddialara göre Saatçi İBB konserlerine ilişkin gözaltına alındı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERTHAN AÇIL KİMDİR?
15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, futbolcudur. Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.
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