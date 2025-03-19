Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, sanatçı Ercan Saatçi de yer aldı. Evinde arama yapılan, ardından sağlık kontrolüne götürülen İmamoğlu ve sanıklar hakkında, "suç örgütü liderliği" "PKK ile ortak hareket ederek kent uzlaşısına dahil olmak" suçlamaları bulunuyor. Gözaltına alınan isimlerden biri Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı Merthan Açıl olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI'NIN BACAĞI DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında boşandığı Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da vardı. Merthan Açıl'ın gözaltı sebebinin ise ihaleler olduğu iddia edildi. Eski bir futbolcu olan Merthan Açıl, Acun Ilcıalı'nın sahibi olduğu Hull City'de görev alıyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yanı sıra Gazeteci İsmail Saymaz ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İddialara göre Saatçi İBB konserlerine ilişkin gözaltına alındı.