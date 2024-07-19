Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın servet değerindeki yüzüğü

19 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:33

Acun Ilıcalı'nın 3 yıldır sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya alışveriş yaparken görüntülendi. Evlenecekleri konuşulan çiftten Çağla Altunkaya, "Bir Avrupa seyahatimiz olacak onun öncesi birkaç eksiğimi almaya geldim" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN TEKTAŞ YÜZÜĞÜ GÖZDEN KAÇMADI

Alışveriş yaparken görüntülenen Çağla Altunkaya sorulara kısa cevap verip aracının yolunu tuttu. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Çağla Altunkaya'nın göz alıcı tektaş yüzüğünün fiyatının da 5 milyon olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI VE ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENİYOR

Yıllardır beraber olan Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı'nın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Mutlu bir ilişkinin içerisindeyim' diyen Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın bu yaz sonu nikah masasına oturacağı öne sürüldü.