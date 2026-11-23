İngiltere Premier Lig kulüplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. İki ismi de çok sevdiğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Kalbimiz Fenerbahçe ile sonuna kadar. Ama Arda da inşallah Şampiyonlar Ligi'nde lig etabından çıkar" dedi. Röportajda Acun Ilıcalı'nın beyazlayan saçları da dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı'nın son görüntüsüne yorum yağdı! "Ne oldu sana?" Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulunurken röportajda beyazlayan saçları dikkat çekti. Acun Ilıcalı, iki ismi de çok sevdiğini ve gurur duyduğunu belirterek kalbinin Fenerbahçe ile olduğunu ifade etti. Ilıcalı, Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig etabından çıkmasını dilediğini ancak Fenerbahçe karşısında puan alamamasını temenni ettiğini söyledi. Röportaj sırasında Acun Ilıcalı'nın beyazlayan saçları ve değişimi takipçilerinin dikkatini çekti. Ilıcalı, her iki ismin de yirmi yıla yakın Türk futboluna damga vurduğunu ve bu karşılaşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti. 29 Mayıs 1969 doğumlu olan Ilıcalı; Acun Medya, Exxen, TV8, TV8,5 ile Hull City AFC ve NK Maribor kulüplerinin sahibidir.

RÖPORTAJA ACUN ILICALI'NIN DEĞİŞİMİ DAMGA VURDU

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalarla ilgili konuşan Ilıcalı, "Gurur duyacağımız bir maç olacak. Ama sonuçta tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Arda başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz. Ama onun dışında yıllarımızı beraber geçirdiğimiz dostlarımızın böyle dünyanın en önemli organizasyonlarından birinde karşı karşıya gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın başında sahaya çıkması beni çok gururlandırıyor. İkisini de çok severim. Ama kazanan Fenerbahçe olsun." diye konuştu.

Acun Ilıcalı'nın röportaj esnasında saçlarının beyazladığı da gözden kaçmadı. Ilıcalı'nın değişimine takipçileri de kayıtsız kalmadı.

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, verdiği röportajda Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan bahsederek, "Hatta şöyle söyleyeyim. İkisini sahada gördüğüm zaman ne kadar heyecanlanacağımı onlara da söyledim. Benim için nasıl bir mutluluk olduğunu, gurur olduğunu... Yıllarımı onları seyretmekle geçirdim. İkisi de yirmi yıla yakın Türk futboluna damga vurdu. Bizi gururlandırdılar. Çok özel iki isim. O yüzden benim için çok anlamlı bir maç. Duygulandım konuşurken bile." değerlendirmesinde bulundu.

ACUN ILICALI KAÇ YAŞINDA?

29 Mayıs 1969 doğumlu Acun Ilıcalı, Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronu. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 ve TV8,5 televizyon kanalı, Hull City AFC ve NK Maribor futbol takımlarının sahibidir.