Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

8 Mart Survivor 2026'nın yayınlanan yeni bölümünde nefes kesici anlar yaşandı. Bir yandan Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı'nın öfke kontrollerini kaybettiği krizli kavga yaşanırken diğer yandan kader konseyinde hıçkırıklar içinde kalan yarışmacı Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı'ya yalvararak ağlaması geceye damgasını vurur iken kritik eleme düellosunda adadan ayrılan ismin kim olacağı da ayrıca merak konusu olmuştu. Survivor 8 Mart bomba bölümde olaylar durdurak bilmiyor iken Nagihan Karadere'nin neden bu kadar ağladığı izleyiciler arasında pür dikkat beklenir olmuştu. Peki 8 Mart Survivor gelişmelerinde neler oldu?

RAMAZAN SARI VE BARIŞ MURAT YAĞCI KAVGASINDA SON DURUM NE OLDU?

Survivor 8 Mart bölüm fragmanında ekrana gelen Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasındaki yüksek dozdaki şiddetli kavgada Ramazan'ı haksız bulan izleyiciler, sosyal medyada ayağa kalkmış ve annesini yeni kaybeden Barış'a karşı olan davranışından dolayı 'Ramazan diskalifiye edilsin' talebinde bulunmuşlardı.

Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde sunucu Acun Ilıcalı, bu büyük kavga sonrasında tarafları dinleyip Barış'ı haklı buldu.

Acun Ilıcalı, tehdit içeren sözlerde bulunan Ramazan Sarı'ya iki ödülden yararlanamama cezası kesti.

KADER KONSEYİNDE NAGİHAN NEDEN AĞLADI?

Survivor 8 Mart Kader konseyi kısmında Nagihan Karadere'nin Survivor kuralları gereği ceza aldığı için neredeyse 1 ay boyunca hiçbir ödülden yararlanamaması Karadere'nin patlama noktasına gelmesine neden oldu.

Sağlık problemleri nedeniyle zaten bir şey yiyemeyen, yese de midesi kabul etmediğini söyleyen Nagihan Karadere, bunca sezon Survivor'da yarışmış olmasına rağmen ilk defa bu kadar perişan olduğunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı.

Kader konseyinde duygusal anlar yaşayan Karadere, ağlayarak Ilıcalı'ya; ''Acun Bey hiç iyi değilim. Gerçekten çok kötüyüm, dayanamıyorum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çocuk gibi gelip ağlamak da istemiyorum. Gerçekten bittim tükendim. Yalvarıyorum ne olur bir şey yapın. Kurban ne olayım, ölüyorum ya'' demişti.

Durumunun çok kötü olduğunu takım arkadaşları ve Acun'a bildiren Nagihan Karadere, resmen Acun'a yalvararak yemek istedi. Sağlık durumları el vermediği için duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyen Acun Ilıcalı,

Karadere için verilen yeni kararda 5 değil de 4 ödülden yararlanamama cezası olarak değiştirip yemek vereceklerini bildirdi. Yarışmacı Nagihan Karadere teşekkürlerini iletip gözyaşlarını sildi.