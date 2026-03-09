Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Survivor Nagihan Karadere'nin kader konseyi sırasında 'Acun Bey iyi değilim, tükendim!' demesi izleyicilerin dikkatini çekerken Karadere'nin bu kadar kötü olmasına sebep olan şeyin ne olduğu izleyicileri de meraklandırmıştı. 8 Mart Survivor yeni bölümde Nagihan Karadere'nin neden ağladığı ortaya çıktı! İşte Acun'un Nagihan Karadere'yi affetme detayları:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 01:01

8 Mart Survivor 2026'nın yayınlanan yeni bölümünde nefes kesici anlar yaşandı. Bir yandan Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı'nın öfke kontrollerini kaybettiği krizli kavga yaşanırken diğer yandan kader konseyinde hıçkırıklar içinde kalan yarışmacı 'nin 'ya yalvararak ağlaması geceye damgasını vurur iken kritik eleme düellosunda adadan ayrılan ismin kim olacağı da ayrıca merak konusu olmuştu. Survivor 8 Mart bomba bölümde olaylar durdurak bilmiyor iken Nagihan Karadere'nin neden bu kadar ağladığı izleyiciler arasında pür dikkat beklenir olmuştu. Peki 8 Mart Survivor gelişmelerinde neler oldu?

RAMAZAN SARI VE BARIŞ MURAT YAĞCI KAVGASINDA SON DURUM NE OLDU?

Survivor 8 Mart bölüm fragmanında ekrana gelen Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasındaki yüksek dozdaki şiddetli kavgada Ramazan'ı haksız bulan izleyiciler, sosyal medyada ayağa kalkmış ve annesini yeni kaybeden Barış'a karşı olan davranışından dolayı 'Ramazan diskalifiye edilsin' talebinde bulunmuşlardı.

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde sunucu Acun Ilıcalı, bu büyük kavga sonrasında tarafları dinleyip Barış'ı haklı buldu.

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Acun Ilıcalı, tehdit içeren sözlerde bulunan Ramazan Sarı'ya iki ödülden yararlanamama cezası kesti.

KADER KONSEYİNDE NAGİHAN NEDEN AĞLADI?

Survivor 8 Mart Kader konseyi kısmında Nagihan Karadere'nin Survivor kuralları gereği ceza aldığı için neredeyse 1 ay boyunca hiçbir ödülden yararlanamaması Karadere'nin patlama noktasına gelmesine neden oldu.

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Sağlık problemleri nedeniyle zaten bir şey yiyemeyen, yese de midesi kabul etmediğini söyleyen Nagihan Karadere, bunca sezon Survivor'da yarışmış olmasına rağmen ilk defa bu kadar perişan olduğunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı.

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Kader konseyinde duygusal anlar yaşayan Karadere, ağlayarak Ilıcalı'ya; ''Acun Bey hiç iyi değilim. Gerçekten çok kötüyüm, dayanamıyorum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çocuk gibi gelip ağlamak da istemiyorum. Gerçekten bittim tükendim. Yalvarıyorum ne olur bir şey yapın. Kurban ne olayım, ölüyorum ya'' demişti.

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Durumunun çok kötü olduğunu takım arkadaşları ve Acun'a bildiren Nagihan Karadere, resmen Acun'a yalvararak yemek istedi. Sağlık durumları el vermediği için duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyen Acun Ilıcalı,

Acun'dan Nagihan Karadere'ye büyük kıyak! Acun, hıçkırıklara boğulan Nagihan'ı affetti!

Karadere için verilen yeni kararda 5 değil de 4 ödülden yararlanamama cezası olarak değiştirip yemek vereceklerini bildirdi. Yarışmacı Nagihan Karadere teşekkürlerini iletip gözyaşlarını sildi.

ETİKETLER
#acun ılıcalı
#nagihan karadere
#Survivor 16 Mart
#Barış Murat Yağcı
#Ramazan Sarı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.