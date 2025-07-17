Adanalı dizisinin İdil'i Selin Demiratar aylar sonra ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Acı Hayat, Lise Defteri, Koçum Benim ve Huzur Adanalı dizisinde rol alan Selin Demiratar, Adanalı dizisinde oynadığı İdil Ertürk karakteriyle popüler oldu. Son olarak 2014 yılında final olan Huzur Sokağı dizisinde rol alan oyuncu, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Aylar sonra ortaya çıkan oyuncu, "Hiç yaşlanmıyor" dedirtti.

SELİN DEMİRATAR AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Selin Demiratar, emeklilik hayatına geçtiğini 'EYT'ye geçtim' sözleriyle duyurdu. 'Acı Hayat' ve Adanalı dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selin Demiratar, 2020 yılında Ali Çebi'yle evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Setlere tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu olan oyuncu, EYT'ye geçtim diyerek, "İzlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum" oyunculuk serüveninin tamamen bitirdiğini ifade etmişti. Sakin bir hayat geçiren Selin Demiratar, aylar sonra ortaya çıktı. Son olarak 2024 yılının aralık ayında paylaşım yapan Selin Demiratar, bir dergi çekimi için kamnera karşısına geçti. Ünlü oyuncuyu görenler, 'Hiç yaşlanmıyor' yorumları yaptı.