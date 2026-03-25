Adanalı dizisinin Pınar'ı gözaltına alındı! Son hali herkesi şaşırttı: Yok artık dedirtti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir dönemin sevilen yapımlarından “Adanalı” dizisinde hayat verdiği “Pınar” karakteriyle tanınan Tuğçe Özbudak, bu kez adli bir gelişmeyle sosyal medyada gündem oldu. Özbudak’ın, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi geldi.
ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasaklı madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Tuğçe Özbudak’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
TUĞÇE ÖZBUDAK'IN SON PAYLAŞIMI
Özbudak’ın gözaltına alınmadan bir gün önce Bodrum’dan yaptığı 'lüks yaşam' temalı sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündeme gelen Özbudak’ın, soruşturma kapsamında nasıl bir süreçle karşılaşacağı merak konusu.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Fikret Orman
Güzide Duran
Hakan Sabancı
Kerim Sabancı
Hande Erçel
Burak Elmas
Sezgin Köysüren
Ferhat Aydın
Lütfiye Tuğçe Özbudak
Koray Serenli
Onur Bükçü
İsmail Behram Perinçekli
Kaan Mellart
Didem Soydan
Onur Talay
Mustafa Tari
TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Kariyerinde hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Özbudak, özellikle Adanalı dizisinde hayat verdiği “Pınar” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bu rol, onun televizyon kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu ve uzun süre hafızalarda yer etti. Oyunculuğunun yanı sıra farklı programlarda sunuculuk yaparak ekran deneyimini çeşitlendirdi. Görünüşündeki değişiklik ve estetik işlemleriyle son yıllarda çok konuşulmuştu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Özbudak'ın Eylül 2020’de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendiği biliniyor.