Adanalı dizisinin Pınar'ı gözaltına alındı! Son hali herkesi şaşırttı: Yok artık dedirtti

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Kariyerinde hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Özbudak, özellikle Adanalı dizisinde hayat verdiği “Pınar” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bu rol, onun televizyon kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu ve uzun süre hafızalarda yer etti. Oyunculuğunun yanı sıra farklı programlarda sunuculuk yaparak ekran deneyimini çeşitlendirdi. Görünüşündeki değişiklik ve estetik işlemleriyle son yıllarda çok konuşulmuştu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Özbudak'ın Eylül 2020’de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendiği biliniyor.