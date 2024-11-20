Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz bugün boşanıyor! Dava çekişmeli olacak

20 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:36

Adanalı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz bugün boşanıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sevilay Tilda Oğuz, "Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim" dedi. Davanın çekişmeli olacağı ortaya çıktı.

Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde rol alan oyuncu Umut Oğuz, 2018 yılında Sevilay Tilda Oğuz ile evlendi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu ile eşi Sevilay Tilda, oğulları Dora'yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı. Ünlü çiftten üzen haber geldi.

UMUT OĞUZ VE SEVİLAY TİLDA OĞUZ BOŞANIYOR

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Oğuz ile boşanacaklarını duyuran Sevilay Tilda, "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" sözleriyle duyurdu.

OYUNCUNUN BOŞANMA DAVASI ÇEKİŞMELİ OLACAK

Davanın detayları ortaya çıktı. Çift, bugün 09.30 Çağlayan Adliyesi 19. Aile Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Çiftin boşanma davası çekişmeli olacak.