Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme!

23 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:40

Oyuncu Umut Oğuz'un 6 yıl önce evlendiği Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı "Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor." dedi. Mahkeme ara kararda; Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi

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Başım Belada, Emret Komutanım, Büyük Buluşma, Üvey Baba ve Adanalı gibi dizilerde rol alan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Mahkeme; ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi.

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Duruşmada söz alan Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı; "Müvekkil, 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz, çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil, artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.