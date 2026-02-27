Menü Kapat
Adanalı'nın İdil'i yıllar sonra ortaya çıktı! Oyunculuğu bırakıp, EYT'ye geçmişti

Adanalı dizisinde İdil karakteriyle yer alan Selin Demiratar, oyunculuğu bırakmış ve "EYT'ye geçtim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Uzun bir aradan sonra AVM'de görüntülenen Selin Demiratar, "Hiç değişmemiş" dedirtti.

Adanalı'nın İdil'i yıllar sonra ortaya çıktı! Oyunculuğu bırakıp, EYT'ye geçmişti
"Acı Hayat" "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla rol alan Selin Demiratar yıllar çnce oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Selin Demiratar, uzun süre sonra ortaya çıktı.

"EYT'YE GEÇTİM" DEDİ, OYUNCULUĞU BIRAKTI

Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada set temposuna dönmeyi düşünmediğini belirterek, artık dizileri izleyici olarak takip ettiğini kaydetmişti. 42 yaşındaki oyuncu, " 'ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

SELİN DEMİRATAR'IN SON HALİNE İLTİFATLAR YAĞDI

Kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden ve ''EYT'ye geçtim'' açıklamasıyla gündem olan Demiratar, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Demiratar'ın son haline ise sevenlerinden yorum yağdı. Güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

SELİN DEMİRATAR KAÇ YAŞINDA?

Selin Demiratar 20 Mart 1983 doğumlu Türk dizi ve film oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2000 yılında ‘Bana Babamı Anlat’ dizisiyle başlamıştır. Demiratar 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsüdür. Oyuncu Acı Hayat dizisi ile milyonlarca kişi tarafından tanındı. Selin Demiratar asıl çıkışını ise Adanalı dizisinde oynadığı idil karakteriyle yaşadı.

