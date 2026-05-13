Adem Kılıççı’dan aşk paylaşımı! Yeni sevgilisiyle ilk kare geldi

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan milli boksör Adem Kılıççı, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine oturdu. Başarılı sporcu, sosyal medya hesabından İşte Benim Stilim yarışmacısı Ülküm ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. İkilinin samimi pozu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşım “yeni aşk” iddialarını da beraberinde getirdi. Adem Kılıççı’nın paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, çiftin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşulmaya başlandı. Peki, Adem Kılıççı’nın sevgilisi Ülküm kimdir?

ADEM KILIÇÇI’NIN SEVGİLİSİ ÜLKÜM’LE İLK KARESİ

Milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıççı, bu kez yaptığı romantik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ülküm ile birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını adeta ilan etti.

Pozlarıyla kısa sürede gündem olan paylaşımda çiftin romantik bir akşam yemeğinde olduğu görüldü. Adem Kılıççı’nın paylaşımına yazdığı, “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, zeki bıdık… Sağlıklı başarılı nice yıllara. İyi ki hayatımdasın” notu ise dikkat çekti. Kalp emojisiyle yapılan paylaşım, takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören kare sonrası çiftin ilişkisi magazin dünyasında konuşulmaya başlandı. Adem Kılıççı’nın hayranları ünlü sporcuya mutluluk mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımı “aşk ilanı” olarak yorumladı. İşte Benim Stilim yarışmacısı Ülküm’ün de sade ve şık tarzıyla dikkat çektiği kare, sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

ADEM KILIÇÇI’NIN SEVGİLİSİ ÜLKÜM KİMDİR?

Milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ülküm, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. İşte Benim Stilim 2025 sezonunun 2. haftasının 6. bölümünde programa dahil olan Ülküm, iddialı tarzı ve dikkat çeken kombinleriyle kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimleri arasına girmeyi başardı.

Moda tutkusu ve özgüvenli tavırlarıyla dikkat çeken Ülküm, yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren rakiplerine meydan okuyacağını açıkça göstermişti. Eğitim hayatına büyük önem veren genç yarışmacının iki üniversite mezunu olduğu ve kendisini geliştirmeye devam ettiği öğrenildi. Aynı zamanda ikinci üniversite eğitimini sürdüren Ülküm’ün uçak teknolojisi bölümü okuduğu belirtildi.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ülküm, yoğun zamanını okulunda ve projeleri üzerinde çalışarak geçiriyor. Modaya olan ilgisini ise günlük tarzı ve kombinleriyle yansıtan yarışmacı, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Öte yandan Ülküm’ün, Survivor yarışmasında Adem Kılıççı ile birlikte mücadele eden Aycan Yanaç’ın yakın arkadaşlarından biri olduğu da ortaya çıktı. Adem Kılıççı ile paylaşılan romantik kare sonrası Ülküm’ün hayatı ve kariyeri magazin gündeminde merak konusu oldu.