Adidas'ın Bella Hadid kampanyasına İsrail'den tepki! Baskılar sonucu özür mesajı geldi

19 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:40

​​​​​​​Adidas, İsrail’in Gazze’deki katliamlara verdiği tepkiyle bilinen Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail tarafından gelen baskılar sonrası sildi.

BELLA HADID'E YÜZÜ OLDUĞU MARKADAN VETO

Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, Adidas'ın reklam yüzü oldu. Bu olay sonrası İsrail'in tepkisini çeken Adidas özür mesajı yayınladı. USA Today’e açıklama yapan, Adidas'ın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadid’in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu “üzüntü ve sıkıntı” için özür dilediklerini söyledi.

Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle “trajik tarihi olaylar”la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Sözcü, ayakkabı reklamının bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini kaydetti.