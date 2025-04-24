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 | Dilek Ulusan

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi Naşit Özcan'ın son sağlık durumunu paylaştı ve "Durumu kritik'' dedi.

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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:15

Şaban Askerde, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, İsimsizler, Mucize Doktor ve Yargı gibi dizilerde rol alan Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı.

NAŞİT ÖZCAN'DAN KÖTÜ HABER

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakteriyle yer alan Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alındı. Naşit Özcan'ın son sağlık durumu hakkında konuşan eşi, "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler." dedi.

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik


Naşit Özcan'ın eşi Elif Hanım, bir önceki paylaşımında ise; "Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum." dedi.

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik
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Sıkça Sorulan Sorular

NAŞİT ÖZCAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Naşit Özcan, 1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1971 yılında ilk kez Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla sahneye çıktı. 1977 yılında ise Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başladı. Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalışan Naşit Özcan 1988 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. Burada birçok rol üstlenen ünlü oyuncu birçok televizyon ve sinema filminde de çalışmalar yaptı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 9. sezonun başından 247. bölüme kadar rol aldı.
ETİKETLER
#beyin kanaması
#sağlık durumu
#yargı
#Naşit Özcan
#Adile Naşit
#Magazin
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