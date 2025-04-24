Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi Naşit Özcan'ın son sağlık durumunu paylaştı ve "Durumu kritik'' dedi.
Şaban Askerde, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, İsimsizler, Mucize Doktor ve Yargı gibi dizilerde rol alan Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı.
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakteriyle yer alan Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alındı. Naşit Özcan'ın son sağlık durumu hakkında konuşan eşi, "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler." dedi.
Naşit Özcan'ın eşi Elif Hanım, bir önceki paylaşımında ise; "Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum." dedi.