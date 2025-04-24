Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan korkuttu: Durumu kritik

NAŞİT ÖZCAN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Naşit Özcan, 1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1971 yılında ilk kez Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla sahneye çıktı. 1977 yılında ise Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başladı. Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalışan Naşit Özcan 1988 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. Burada birçok rol üstlenen ünlü oyuncu birçok televizyon ve sinema filminde de çalışmalar yaptı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 9. sezonun başından 247. bölüme kadar rol aldı.