Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber! Entübe edildi

Ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

NAŞİT ÖZCAN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Naşit Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denildi. Naşit Özcan, İz Peşinde, Şen Dullar, Hababam Sınıfı, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, Mucize Doktor ve yargı gibi dizilerde rol aldı.