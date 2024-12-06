06 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:03

İş insanı Adnan Aksoy, 2008 yılında evlendiği Güzide Duran’ a gizemli davranışları ve güvenini zedelediğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Adnan Aksoy, Güzide Duran’a sembolik 2 liralık tazminat talep etti.

Daha önce de boşanma​ iddialarıyla gündeme gelen Adnan Aksoy ile Güzide Duran her seferinde aralarında sorun olmadığını ve boşanma davasının olmayacağı dile getirdi. Son çıkan aldatma iddialarının ardından ise Adnan Aksoy, Güzide Duran’a 2 liralık boşanma davası açtı.

GÜZİDE DURAN'A 2 LİRALIK BOŞANMA DAVASI

Adnan Aksoy, Güzide Duran’dan bu kez boşanmak için başvuru yaptığı ve gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini ileri sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Adnan Aksoy’un başvurduğu dilekçede; "Müvekkil ile eşi yeniden barışmış ve boşanma davalarından feragat etmişti. Ancak çift arasındaki sorun bitmek bilmemiş, giderek artmıştır. Güzide Duran, son yıllarda gizemli davranışlarda bulunmuştur. Müvekkil, eşine olan güvenini sorgular hale gelmiştir. Son 1 yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Eşine karşı güveni kırılan, onuru ve haysiyeti zedelenen müvekkil, kızının velayetini talep etmektedir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ağır kusurlu olan Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminat ödemesine hükmedilmesini istiyoruz." ifadeleri yer aldı.