Eski manken Güzide Duran, 18 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan resmi olarak boşandı. Birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan çiftin 18 yıllık evlilikleri resmi olarak bitti. Gizlilik kararı kapsamında görülen dava, yaklaşık 15 dakika sürdü.

HABERİN ÖZETİ Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti Eski manken Güzide Duran, 18 yıllık evliliğinin ardından iş insanı Adnan Aksoy ile boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini babaya verdi. Güzide Duran, Adnan Aksoy'a toplam 400 bin lira tazminat ödeyecek. Boşanma davası, 'zina' nedeniyle Adnan Aksoy tarafından açıldı. Dava, gizlilik kararı kapsamında görüldü ve yaklaşık 15 dakika sürdü. Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumlu ve 1996 Best Model of Turkey birincisidir.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY'UN BOŞANMASINDA ÇOCUKLARININ VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Karar duruşmasına taraflar katılmazken, mahkemede Güzide Duran ile Adnan Aksoy'u avukatları temsil etti. Gizlilik kararı kapsamında görülen dava, yaklaşık 15 dakika sürdü. Mahkeme, çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini babaya verdi.

GÜZİDE DURAN'IN ALACAĞI TAZMİNAT BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy’un ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul ederek, Güzide Duran’ı boşandığı eşine 200 bin TL maddi ve 200 bin TL de manevi olmak üzere toplam 400 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1980 doğumlu Güzide Duran, Türk sunucu, model ve oyuncu. 1996 yılı Best Model of Turkey birincisidir. Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. 2008 yılında bırakmış olduğu mesleğine 2025 yılında geri dönmüştür. Aynı yılda boşanma sürecinde olduğunu açıkladı.