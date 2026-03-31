Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un iki yıldır çekişmeli devam eden boşanma davasında karar çıktı. Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın 18 yıllık evlilikleri resmen sonlandı. Çocukların velayeti baba Adnan Aksoy'a verilirken, Güzide Duran'a ödenecek tazminat miktarı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 11:18

Eski manken Güzide Duran, 18 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan resmi olarak boşandı. Birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan çiftin 18 yıllık evlilikleri resmi olarak bitti. Gizlilik kararı kapsamında görülen dava, yaklaşık 15 dakika sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Eski manken Güzide Duran, 18 yıllık evliliğinin ardından iş insanı Adnan Aksoy ile boşandı.
Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini babaya verdi.
Güzide Duran, Adnan Aksoy'a toplam 400 bin lira tazminat ödeyecek.
Boşanma davası, 'zina' nedeniyle Adnan Aksoy tarafından açıldı.
Dava, gizlilik kararı kapsamında görüldü ve yaklaşık 15 dakika sürdü.
Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumlu ve 1996 Best Model of Turkey birincisidir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY'UN BOŞANMASINDA ÇOCUKLARININ VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Karar duruşmasına taraflar katılmazken, mahkemede Güzide Duran ile Adnan Aksoy'u avukatları temsil etti. Gizlilik kararı kapsamında görülen dava, yaklaşık 15 dakika sürdü. Mahkeme, çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini babaya verdi.

Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti

GÜZİDE DURAN'IN ALACAĞI TAZMİNAT BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy’un ‘zina’ nedeniyle açtığı davasını kabul ederek, Güzide Duran’ı boşandığı eşine 200 bin TL maddi ve 200 bin TL de manevi olmak üzere toplam 400 bin lira ödemeye hükmetti.

Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti

Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.

Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1980 doğumlu Güzide Duran, Türk sunucu, model ve oyuncu. 1996 yılı Best Model of Turkey birincisidir. Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. 2008 yılında bırakmış olduğu mesleğine 2025 yılında geri dönmüştür. Aynı yılda boşanma sürecinde olduğunu açıkladı.

BilgiDeğer
Ad SoyadGüzide Duran
Doğum Tarihi4 Ağustos 1980
MesleklerSunucu, Model, Oyuncu
Başarıları1996 Best Model of Turkey Birincisi
Evlilik Tarihi13 Nisan 2008
EşiAdnan Aksoy (İş Adamı)
ÇocuklarıSelin (Kız), Emir (Erkek)
Meslek Hayatına Dönüş2025
Boşanma DurumuAynı yıl (2025) boşanma sürecinde olduğunu açıkladı
Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın boşanma davasındaki tüm detaylar belli oldu! Ödenecek tazminat netleşti
ETİKETLER
#boşanma
#tazminat
#velayet
#Güzide Duran
#Adnan Aksoy
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.