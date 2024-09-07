Adriana Lima estetiklerinden kurtuldu! Son haline beğeni yağdı

07 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:34

Adriana Lima, dün katıldığı "The Thicket" filminin dünya prömiyerinde değişimiyle çok konuşuldu. Yüzündeki botoksunu eriten Adriana Lima’nın yeni görünümüne beğeni yağdı.

Geçtiğimiz yıl Açlık Oyunları filminin galasında yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Adriana Lima, sevenlerinin eleştirisine maruz kalmıştı. Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima, eski haline döndü.

ADRIANA LIMA, SON GÖRÜNTÜSÜYLE 20 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

43 yaşındaki Adriana Lima, beyaz tulumuyla katıldığı "The Thicket" filminin dünya prömiyerinde beğeni yağmuruna tutuldu. Bir dönem yüzündeki değişimle yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, son görüntüsüyle, 20 yıl önceki dönemine anımsattı.

ADRIANA LIMA 'ESTETİK' İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Adriana Lima, estetik iddialarını yalanlayarak, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" demişti.