Adriana Lima'nın çocukları Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya emanet! Evlilik sorusu tadını kaçırdı

31 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:54

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, İstanbul'a ziyarete gelen Adriana Lima kızlarıyla yakından ilgilendi. Ayça Çağla Altunkaya, Beraber İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA, ADRIANA LIMA'NIN KIZLARIYLA

Var Mısın Yok Musun programında tanışan Acun Ilıcalı ile Adriana Lima dostluklarını uzun yıllardır sürdürüyor. Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Adriana Lima, kızlarıyla beraber İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, ünlü modelin kızlarıyla alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Altunkaya, evlilik soruları hakkında ise, "Özel hayatım hakkında konuşmayı çok sevmiyorum" dedi. Altunkaya'nın 5 milyon TL olduğu öne sürülen tektaşı ise dikkat çekti.