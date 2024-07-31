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Adriana Lima'nın çocukları Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya emanet! Evlilik sorusu tadını kaçırdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:54

Acun Ilıcalı'nın bu yaz evleneceği iddia edilen sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın iki kızıyla alışverişe çıkan Ayça Çağla Altunkaya, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, İstanbul'a ziyarete gelen Adriana Lima kızlarıyla yakından ilgilendi. Ayça Çağla Altunkaya, Beraber İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte 

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA, ADRIANA LIMA'NIN KIZLARIYLA 

Var Mısın Yok Musun programında tanışan Acun Ilıcalı ile Adriana Lima dostluklarını uzun yıllardır sürdürüyor. Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Adriana Lima, kızlarıyla beraber İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, ünlü modelin kızlarıyla alışveriş yaparken kameralara yansıdı. 

Adriana Lima'nın çocukları Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya emanet! Evlilik sorusu tadını kaçırdı - 1. Resim

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Altunkaya, evlilik soruları hakkında ise, "Özel hayatım hakkında konuşmayı çok sevmiyorum" dedi. Altunkaya'nın 5 milyon TL olduğu öne sürülen tektaşı ise dikkat çekti.

Adriana Lima'nın çocukları Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya emanet! Evlilik sorusu tadını kaçırdı - 2. Resim

 

Adriana Lima'nın çocukları Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya emanet! Evlilik sorusu tadını kaçırdı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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