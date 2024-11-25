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Afra Saraçoğlu gönderildi Hafsanur Sancaktutan getirildi!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 14:24 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:24
Afra Saraçoğlu gönderildi Hafsanur Sancaktutan getirildi!

Yeni reklam filmi Brezilya'ya giden Hafsanur Sancaktutan 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma öncesi Afra Saraçoğlu ile sözleşmenin iptal edildiği yerine Hafsanur Sancaktutan'ın getirildiği ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir​ ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisiyle peş peşe reklamlarda yer alan Afra Saraçoğlu​, işini Hafsanur Sancaktutan​'a kaptırdı. Afra Saraçoğlu'nun sözleşmesi iptal edildi, Hafsanur Sancaktutan ile sözleşme imzalandı. 

AFRA YERİNE HAFSANUR GELDİ 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Siyah Kalp dizisinde rol alan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeni reklam filmi için Brezilya'ya gitti. Saç bakım reklamında rol alan Hafsanur Sancaktutan böylece Afra Saraçoğlu'nun yerine geçti. 

Afra Saraçoğlu gönderildi Hafsanur Sancaktutan getirildi! - 1. Resim

Önceki yıl markanın reklam yüzü Afra Saraçoğlu olurken, bu yıl ise teklif Hafsanur Sancaktutan'a gitti. Brezilya'dan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Hafsanur Sancaktutan'a bir sürpriz de sevgilisi Kubilay Aka'dan geldi. Kubilay Aka'dan gelen çiçekleri paylaşan Sancaktutan, "Aşırı şımardım, Brezilya’ya da çiçek göndermezsin Kubilay Aka…” dedi. 

Afra Saraçoğlu gönderildi Hafsanur Sancaktutan getirildi! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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