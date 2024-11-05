Afra Saraçoğlu Gülçin Santarcıoğlu'nu böyle ti'ye aldı! "Bana ne Seyran'dan'' demişti

05 Kasım 2024 09:32 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:35

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle yer alan Afra Saraçoğlu ile İfakat'i Gülçin Santarcıoğlu, takipçilerini yine güldürdü. Gülçin Santarcıoğlu'nun, verdiği son röportajda alkolü fazla kaçırınca "Ne Seyran'ı" diye bağırmasına gönderme yapan ikili, aralarında bir sorun olmadığını duyurdu.

Yalı Çapkını ekibiyle konsere giden dizinin İfakat'i Gülçin Santarcıoğlu, alkolü fazla kaçırınca röportajıyla gündem olmuştu. Afra Saraçoğlu ile aralarında problem yaşandığı iddia edilen iki oyuncu, iddiaları yalanladı.

AFRA SARAÇOĞLU, İFAKAT'İ BÖYLE Tİ'YE ALDI

Gittiği konserde röportaj veren Gülçin Santarcıoğlu, ''Seyran'a ne olacak'' sorusuna, "Bana ne Seyran'dan. İfakat ne olacak benim derdim o. Ben sadece İfakat'ın ne olduğuyla ilgileniyorum." cevabını vermişti. Günlerce konuşulan video sonrası, Afra Saraçoğlu ile aralarında dargınlık olduğu iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu, dizi çekimleri sırasında Gülçin Santarcıoğlu ile video paylaştı. Oyuncunun alkollü olduğu esnada verdiği röportaja atıfta bulunan Afra Saraçoğlu, "Banane abi Seyran'dan İfakat ne olacak benim derdim o" dedi.