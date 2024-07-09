Afra Saraçoğlu, hareketlere sessiz kalamadı! Savcılığın yolunu tuttu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:37
Yalı Çapkını dizisi oyuncusu Afra Saraçoğlu, sosyal medya üzerinden kendisine hareket edenleri affetmedi. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle yer alan Afra Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden hakaret eden hesaplarla ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.
Son dönemin en iyi çıkış yapan oyuncusu Afra Saraçoğlu, kendisine sürekli sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür edenler için harekete geçti.
AFRA SARAÇOĞLU SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI
Ünlü ismin ajansı tarafından yapılan açıklamada; 'Afra Saraçoğlu ile alakalı son dönemde giderek artan kin ve nefret söylemleri, nitelikli hakaretler ve iftiralar yakından takip edilmektedir. Tespit edilen hesaplar ile alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli müracaatlar yapılmış olup, bu organize kötülük ile alakalı süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecektir' ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com