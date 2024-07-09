Afra Saraçoğlu, hareketlere sessiz kalamadı! Savcılığın yolunu tuttu

09 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:37

Son dönemin en iyi çıkış yapan oyuncusu Afra Saraçoğlu, kendisine sürekli sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür edenler için harekete geçti.

AFRA SARAÇOĞLU SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ünlü ismin ajansı tarafından yapılan açıklamada; 'Afra Saraçoğlu ile alakalı son dönemde giderek artan kin ve nefret söylemleri, nitelikli hakaretler ve iftiralar yakından takip edilmektedir. Tespit edilen hesaplar ile alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli müracaatlar yapılmış olup, bu organize kötülük ile alakalı süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecektir' ifadeleri kullanıldı.