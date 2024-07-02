Afra Saraçoğlu kendisini terk eden babasını affetti!

02 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:54

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken görüştüğü babasını görmek için ABD'ye gitti.

AFRA SARAÇOĞLU BABASINI AFFETTİ

Oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği kareyi paylaştı. Uzun yıllardır babasıyla görüşmeyen Afra Saraçoğlu, yıllar önce babası hakkında "Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti. Afra Saraçoğlu ABD'de yaşayan babasını görmeye gitti ve çektirdiği kareyi 9,5 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.