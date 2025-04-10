Afra Saraçoğlu paraya para demiyor! Gözünü Ege'ye çevirdi

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Reklam yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon lira kazanan genç oyuncu, yatırımını gayrimenkulden yana kullandı.

AFRA SARAÇOĞLU KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Afra Saraçoğlu son dönemde kazancıyla da adından söz ettiriyor. İddialara göre, ünlü oyuncu, yüzü olduğu giyim markasından tam 35 milyon lira aldı. Son dönemde birçok markanın radarına giren Saraçoğlu'nun, kazancını gayrimenkule yatırmayı planladığı öğrenildi. İstanbul ve Ege bölgelerinde yatırım yapmak için ev arayan oyuncunun, uzmanlarla bu konuda görüşmeler yaptığı da iddia edildi.

Son dönemin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan genç oyuncunun sosyal medyada paylaşılan pozları, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.