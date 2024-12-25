Ahmet Çakar ekip arkadaşlarını bombaladı: Yazıklar olsun

25 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:52

Yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Annesi rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına sitem ederek, "Yazıklar olsun, utanın." dedi.

Ahmet Çakar​ annesinin rahatsızlanması sonrası apar topar hastaneye kaldırıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, birlikte çalıştığı Beyaz TV​'deki ekip arkadaşlarına sitem eden Ahmet Çakar, "Bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak. Yazıklar olsun, utanın." dedi.

AHMET ÇAKAR ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA İSYAN ETTİ

Annesinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Ahmet Çakar, "Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90... Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne Beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol'dan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi. Benim için artık Beyaz TV sıradandır. Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Sinirlerine hakim olmayan Ahmet Çakar, "Ne genel müdür ne reklam müdürü ne de başkası... Alayınızdan nefret ediyorum. Hiç yakıştı mı? Ağabeyinizin annesi​ ölüm döşeğinde, sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz. Bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak. Yazıklar olsun, utanın." ifadelerini kullandı.