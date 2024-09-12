Ahmet Çakar'dan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen yorumu! "Ben temsil etsem daha iyi"

12 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:06

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında konuştu. Sosyal medyada çok konuşan İldil Bilgen hakkında yorum yapan Ahmet Çakar, "Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!” dedi.

Dün akşam gerçekleşen organizasyon ile gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında bu yılın birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Sosyal medyayı ikiye İdil Bilgen hakkında bir yorum da Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.

AHMET ÇAKAR İDİL BİLGEN HAKKINDA KONUŞTU

Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili konuşan Ahmet Çakar: "Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!” dedi.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

24 yaşında olan İdil Bilgen, 1.80 boyundadır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, sosyal medyada 3 bin takipçiye sahip. Miss Turkey 1.si olan İdil Bilgen, ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek.