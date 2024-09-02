Ahmet Kural ile Çağla Gizem'den oğullarıyla ilk poz! Ünlü isimler yorum yağmuruna tuttu

02 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:35

Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından eşi ve oğlunu paylaşamamaya özen gösteriyordu. Nisan ayında oğlu Kemal'i kucağına alan Ahmet Kural eşi ve oğluyla eğlenceli videosunu ilk kez paylaştı.

AHMET KURAL'DAN OĞLUYLA İLK PAYLAŞIM

Yakın zamanda baba olan Ahmet Kural, ilk kez oğlu Kemal'in karesini paylaştı. Oğlunun yüzünü gizleyen Ahmet Kural, eşinin danslarına tepki veren oğlunun videosunu paylaştı. Videoyu beyaz kalp emojisi ile paylaşan Ahmet Kural, 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Son dönemde yakın arkadaşı Murat Cemcir ile yaşadığı polemikle gündemde olan Ahmet Kural'ın yakın arkadaşları Filiz Akın, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve İbrahim Büyükak ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.