Ahmet Mümtaz Taylan, Kızılcık Şerberti’nin eski Abdullah’ı Settar Tanrıöğen’in son sağlık durumu hakkında konuştu

02 Aralık 2024 14:37 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:47

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer aldığı dönemde beyin kanaması geçirerek diziden ayrılan Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Programında Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu hakkında konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, müjdeyi de verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan​'ın sunumuyla ekrana gelen programın bu haftaki konuğu Kızılcık Şerbeti​'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu​ oldu. İki ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah​ rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN, SETTAR TANRIÖĞEN HAKKINDA KONUŞTU

Ahmet Mümtaz Taylan, konuk aldığı Sibel Taşçıoğlu'nun setteki özverisi ve arkadaşlarına karşı tutumundan bahsederken, Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumuyla ilgili konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen ile Cihangir’de buluştuğunu ve birlikte kahve içtiklerini belirterek, "Settar'dan güzel haber verelim, geçen hafta mahallede birlikte oturup kahve içtik. Çok çok iyi durumda. Önümüzdeki sezon kendisine gelen işleri değerlendiriyor." dedi.

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde beyin kanaması geçirmiş ve 1,5 ay içerisinde 3 kez ameliyat olmuştu. Bir süredir ekranda rol almayan oyuncuların yeni projelerini değerlendirmeye başladığı ortaya çıktı.