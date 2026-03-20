Ahmet Tatlıses'ten kinayeli bayram mesajı! Ahmet Tatlıses, babasından sonra şimdi de kardeşini hedef aldı!

Magazin gündeminde küs olduğu babası İbrahim Tatlıses ile olan sözlü kavgalarından sonra gündeme gelen Ahmet Tatlıses, yeni bir kavganın ateşini fitillleyecek imalı bir paylaşımda bulundu. 2026 Ramazan Bayramı olması sebebiyle sosyal medya hesaplarından bayramlaşma gönderilerinde bulunan ünlüler arasında Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses de vardı. İbrahim Tatlıses'in miras açıklamasından sonra araları bir hayli bozulan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses için manidar sözler paylaşırken, yayınladığı gönderide kardeşine duyduğu sitemi de dile getirmekten geri durmadı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten imalı bayram mesajı...

AHMET TATLISES'TEN SİTEM VE KIRGINLIK KARIŞIMI BAYRAM MESAJI!

2026 Ramazan Bayramının ilk gününde ünlüler camiasından pek çok isim, aktif kullandıkları Instagram hesaplarından bayram mesajlarında bulundular.

Ramazan Bayramını sevdikleriyle kutlayanlar bir yana bir de kırgınlığını dile getirenlerden olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kavgalı olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses de vardı.

AHMET TATLISES: KARDEŞLİK LAFTA DEĞİL ZOR GÜNDE BELLİ OLUR!

Ahmet Tatlıses, özel hayatından sıklıkla kareler paylaştığı sosyal medya hesabından manidar bir gönderi yayınında yaptı. Gönderisinde sitem dolu açıklamalarda bulunan Tatlıses, paylaşımın altında şu ifadeler kullandı:

"Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur.

Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış... "Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür."