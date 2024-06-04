Ahsen Eroğlu ödül törenine damga vurdu! Filistinli çocukları unutmadı

04 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:21

Dün akşam gerçekleşen ödül gecesine Sıla Türkoğlu, Arzum Onan, Özgü Kaya, Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç, Demet Evgar ve Şevval Sam gibi isimler katıldı. Ödül törenine katılan isimlerden biri olan Ahsen Eroğlu, sahnede yaptığı konuşmayla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

AHSEN EROĞLU AYAKTA ALKIŞLANDI

Sesi titreyerek konuşma yapan Ahsen Eroğlu, Filistin'de öldürülen çocuklara değinmeden geçmedi. Eroğlu, konuşmasında, “Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada lincin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya...” dedi.