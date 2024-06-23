Ahu Tuğba doktorları dinlemedi! Kızı Anjelik evde baygın halde buldu

23 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:24

Hayatına Amerika'da kızı Anjelik'in yanında devam eden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, son zamanlarda zor günler geçiriyor. Ünlü isim, KOAH hastalığıyla mücadele ettiği sırada trafik kazası geçirmiş, bu yüzden geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi görmüştü. Kızı Anjelik annesinin durumunun iyi olmadığını söyleyerek, sevenlerinden dua istemişti. Ahu Tuğba bir kez daha hastanelik oldu. Üstelik doktorların sözünü dinlemediği için...

''EVE GELDİĞİMDE ANNEMİ FENALAŞMIŞ HALDE BULDUM''

Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulunan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesini evde baygın halde bulduğunu, 2 saat daha eve geç gitse her şey için çok geç olabileceğini anlattı:

"Annem fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu, çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirmişti. Maalesef doktorları dinlemedi, kesinlikle uçağa binmemesi gerekirken 5,5 saatlik yolculukla Los Angeles'tan Miami'ye geçti. Eve geldiğinde annemi fenalaşmış bir şekilde buldum. Acilen ambulansla hastaneye yetiştirdim. 2 saat sonra evde olsam her şey için çok geç olabilirdi."

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba geçen nisan ayında da Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve ameliyat olan Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu.