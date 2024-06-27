Ahu Tuğba'dan sevindiren haber! Müjdeli haberi kızı verdi
Uzun süre yoğun bakımda kalan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik'in evde baygın olarak bulduğu Ahu Tuğba, taburcu oldu.
Kızının yanında ABD'de olan Ahu Tuğba, KOAH ile mücadele ederken geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oyuncu evinde rahatsızlandıktan sonra tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik annesi Ahu Tuğba'nın taburcu olduğunu duyurdu.
AHU TUĞBA TABURCU OLDU
Ahu Tuğba, yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra uzun süre tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırılan Tuğba'nın taburcu olduğu öğrenildi.
KIZI EVDE BAYGIN BULMUŞTU
Annesinin sağlık durumu hakkında Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulunan Anjelik, annesini evde baygın halde bulduğunu belirterek, "Annem fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu, çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirmişti. Maalesef doktorları dinlemedi, kesinlikle uçağa binmemesi gerekirken 5,5 saatlik yolculukla Los Angeles'tan Miami'ye geçti. Eve geldiğinde annemi fenalaşmış bir şekilde buldum. Acilen ambulansla hastaneye yetiştirdim. 2 saat sonra evde olsam her şey için çok geç olabilirdi." dedi.