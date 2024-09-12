Ahu Tuğba'nın cenazesi hala Türkiye’ye gelmedi, kızı isyan etti! “Tam bir iblis”

12 Eylül 2024 09:39 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:35

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıkmasına rağmen cenazesi Türkiye’ye gönderilemedi. Yaşanan sürece isyan eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, "Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor" dedi.

ABD’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesi otopsi raporunun çıkmasına rağmen Türkiye’ye gelmedi. Kızı Anjelik uzayan sürece sitem ederek, "Otopsiden sorumlu kişi tam bir iblis'' dedi. Şüpheli ölüm riskinin ortadan kalmasına rağmen cenazenin bir türlü Türkiye'ye gönderilmemesine sitem eden Ahu Tuğba'nın kızı yeni bir engelden bahsetti.

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK OTOPSİDEN SORUMLU KİŞİYE İSYAN ETTİ

Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo ve Taçsız Kraliçe gibi filmlerinde rol alan Ahu Tuğba geçtiğimiz haftalarda Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba'nın evinde hayatını kaybetmesinin ardından ABD yetkileri Ahu Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine almıştı. Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı ama bu cenaze bu defa yine bir engele katıldı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sürecin bu kadar uzamasına sitem ederek, "Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim" dedi.